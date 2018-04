Assaltantes quase atropelam policial logo após roubar carro; vídeo

Policial foi avisado sobre assalto por populares e prendeu bando.





Um policial da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará quase foi atropelado por um bando que havia acabado de assaltar um veículo no Bairro José Walter, em Fortaleza, nesta quinta-feira (29). Após ser avisado por populares de que o grupo havia assaltado o veículo, o policial perseguiu e prendeu dois dos quatro suspeitos. O crime foi registrado por câmeras de segurança.





As imagens mostram o momento em que o bando aborda o dono do veículo, o forçam a sair do automóvel e roubam os pertences do motorista.





Ao fazer a manobra para fugir, os assaltantes por pouco não batem em uma motocicleta da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O policial desvia do carro e segue em frente. Os assaltantes dão à ré e fogem pela contramão.









Perseguição e prisão





"No primeiro momento nosso policial não vislumbrou o assalto. Quando ele chega um pouco mais à frente, no semáforo, é avisado sobre o assalto por uma pessoa. Ele volta na contramão e passa a fazer o acompanhamento do veículo, enquanto pede ajuda do Ciops [Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança]", explica o coronel da Polícia Rodoviária Estadual Ronaldo Silva.





Com a chegada da viatura da Ciops, o carro foi interceptado, e dois dos assaltantes foram presos, um deles, menor de idade. Os outros dois conseguiram fugir e não haviam sido presos até o início da tarde desta sexta-feira (30). O carro e os pertences foram devolvidos ao dono.

Com informações do portal G1Vídeo YouTube