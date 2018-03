Ataques continuam e mais um ônibus é incendiado em Fortaleza neste domingo

Apesar da determinação de reforço policial da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), grupos criminosos não deixaram de agir nas ruas de Fortaleza. Menos de 24 horas após a sequência de ataques deste sábado à noite, homens armados atearam fogo na tarde de hoje (25) em mais um ônibus, dessa vez na Avenida Perimetral.





Segundo moradores da região, os bandidos atacaram o veículo e fugiram com destino à comunidade do Gereba, que fica próximo ao local. Ainda na manhã de hoje, bandidos tentaram parar um veículo que faz a linha do bairro Itamaraty, e como o motorista não parou, atiraram e atingiram o para-brisas dianteiro.





Com mais esse ataque, já são seis ônibus incendiados e seis pessoas presas acusadas de envolvimento nos atentados.



Fonte: Cearanews7