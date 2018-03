Atentados: balanço aponta 13 prédios e 10 ônibus atacados, 6 presos e três mortos

Na manhã desta segunda-feira, autoridades da Segurança Pública se reúnem para avaliar os atentados e traçar medidas para impedir novos ataques. Criminosos já revelam nas redes sociais que vão prosseguir nos atos de vandalismo na Capital.

Treze prédios públicos e 10 ônibus foram atacados no fim de semana por bandidos de uma facção criminosa no Ceará. Este é o balanço geral dos atentados ocorridos desde a manhã da última sexta-feira (23) até a noite de domingo (25). Os crimes se estenderam por Fortaleza, sua Região Metropolitana e, ao menos, uma cidade do Interior. Seis pessoas estão presas e três foram mortas. Já o prejuízo milionário ficou para as empresas de transportes urbanos da Capital.





Entre os prédios públicos alvos dos ataques estão a sede da Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejus), a sede da Empresa de Transportes Urbanos de Fortaleza (Etufor), a Secretaria Executiva Regional Quatro (SER IV), e até a sede da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da cidade de Sobral.





Os atentados tiveram início ainda na manhã de sexta-feira quando bandidos tentaram incendiar a agência dos Correios do bairro Antônio Bezerra, na zona Oeste de Fortaleza. Ali, eles deixaram uma carta endereçada ao governo em que fizeram as ameaças de deflagarem uma onda de atentados por conta da decisão do governo de implantar bloqueadores de sinal de celular nos presídios cearenses.





As ameaças começaram a ser concretizadas no começo da madrugada de sábado, por volta de 1:57, conforme registros da Polícia Militar. Bandidos tetaram jogar uma granada militar e atiraram na sede da Sejus, na Rua Tenente Benévolo, na Praia de Iracema. Na fuga, trocaram tiros com a PM, resultando na morte de três criminosos. Eram bandidos moradores da comunidade do Gueto, na Barra do Ceará, e que seriam integrantes da facção Comando Vermelho (CV), a mesma que havia deixado o recado ameaçador, em forma de carta, nos Correios do Antônio Bezerra.





No começo da noite de sábado, a onda de ataques teve início com um micro-ônibus incendiado em plena Avenida Presidente Castelo Branco (Avenida Leste-Oeste), no bairro Moura Brasil (zona central da Capital). Daí em diante, os ataques se sucederam.





Veja o balanço dos ataques:





PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES PÚBLICOS:





1 – Agência dos Correios do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza





2 – Sede da Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejus), em Fortaleza





3 – Quartel da 2ª Companhia do 8º BPM, no Meireles, em Fortaleza





4 – Sede da Secretaria Executiva Regional Quatro (SER IV), no bairro Serrinha, em Fortaleza





5 – Juizado Especial Cível e Criminal da Serrinha, Fortaleza





6 – Depósito do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), de Cascavel





7 – Sede da Empresa de Transportes Urbanos de Fortaleza (Etufor)





8 – Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), de Sobral





9 – Torre de Telefonia Celular no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza





10 – Torre de Telefona Celular no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza





11 – Sede da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF)





12 – Agência da Caixa Econômica Federal no bairro Jereissati II, em Pacatuba





13 – Delegacia do 20º DP (Acaracuzinho), em Maracanaú













ÔNIBUS ATACADOS





1 – Avenida Leste-Oeste – Bairro Moura Brasil (Capital)





2 – Avenida Imperador – Bairro Centro (CAPITAL)





3 – Praça Coração de Sejus (2 coletivos) – Centro (CAPITAL)





4 – Rua Padre Mororó – Centro (CAPITAL)





5 – Rua Castro e Silva – Centro (CAPITAL)





6 – Centro – (CAUCAIA)





7 – Cumbuco (CAUCAIA)





8 – Avenida Dioguinho – Bairro Praia do Futuro (CAPITAL)





9 – Avenida Perimetral – Bairro Jangurussu (CAPITAL)





Fonte: Cearanews7