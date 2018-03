Aula inaugural do curso de Engenharia de Produção UNINTA contou com palestra do CEO da Grendene

Na última quinta-feira (22), o Curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Inta (UNINTA) reuniu acadêmicos e professores para o acolhimento dos calouros do semestre 2018.1. A Aula Inaugural contou com uma palestra do Diretor Industrial da Grendene Calçados, Nelson José Rossi, que compartilhou sua experiência profissional com os participantes.





A coordenadora do Curso, Profa. Me. Auceliane Lima deu as boas-vindas aos estudantes e apresentou o tema escolhido para o evento: A Engenharia de Produção nas Organizações. “Um dos grandes objetivos do curso é aliar a teoria e a prática, conhecer as demandas, necessidades e estratégias das empresas para o desenvolvimento do perfil de formação do futuro Engenheiro de produção, para tal, é fundamental contar com a participação de grandes nomes da indústria brasileira”, explicou.





Durante sua palestra, Nelson Rossi contou um pouco sobre a trajetória de sua carreira profissional, além de dividir também a história das marcas produzidas pela Grendene, tais como Ipanema e Melissa, e o trabalho realizado na empresa. Rossi ressaltou ainda o trabalho do UNINTA em trazer para os acadêmicos experiências sobre suas futuras profissões.





“É muito importante essa aproximação entre a faculdade e o mercado de trabalho, pois assim o aluno, ainda durante o curso de engenharia, já começa a perceber a realidade da profissão e como usar a teoria na prática. O mercado de trabalho está em constante mudança e aquele profissional que não se atualiza pode estar formado, mas não apto para trabalhar, por isso, é essencial estudar tendo o conhecimento do que o espera lá fora”, comentou Nelson Rossi.