Azul busca ser a primeira companhia a operar no Aeroporto de Sobral

A Azul Linhas Aéreas deverá ser a primeira companhia a operar no Aeroporto de Sobral, na região Norte do Ceará. Conhecida por atuar intensamente na aviação regional, a empresa revela o interesse em voar para o destino cearense nos próximos anos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 26, pelo site Panrotas. Ao todo, a Azul quer chegar a 25 cidades localizadas em todas as regiões do País. A empresa deve acionar, neste ano, voos para ao menos oito novos destinos, podendo chegar a dez até o fim de 2018.





O assessor de Infraestrutura Aeroportuária do Departamento de Edificações e Rodovias (DER), coronel Paulo Edson, confirma a informação e diz que o Estado é parceiro da Azul, empresa que já oferece voos para Jericoacoara (litoral oeste), partindo São Paulo, Recife e Campinas (SP). A empresa também tem interesse em voar para o Aeroporto de Aracati (litoral leste).





Segundo o coronel Paulo Edson, a expectativa é que a operação da Azul em Sobral comece em 2020, no novo aeroporto que será construído na cidade. Atualmente, o Governo do Ceará está na fase de entendimento com a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) para garantir a construção do terminal aeroportuário.





Negociações





"As negociações estão bem avançadas. Acredito que, em breve, vamos poder dar seguimento ao processo, lançando edital para a contratação de empresa para a obra", afirma. A expectativa é que o atual terminal de Sobral, situado no bairro bairro Derby Clube, e toda a área do entorno sejam destinados a empreendimentos imobiliários. Atualmente, a empresa Consulting, Engineering & Architeture, que possui escritório em São Paulo, está elaborando estudos para a destinação do espaço. "Mas isso só poderá ser feito após a construção no novo aeroporto", explica o coronel.





O novo terminal que o Governo busca viabilizar em Sobral ficará localizado numa área a sete quilômetros do perímetro urbano da cidade. Elaborado ainda em 2016, estudo do Estado aponta que os investimentos previstos para o equipamento incluem construção de terminal de passageiros de 3,5 mil metros quadrados (m²); pátio de aeronaves de 21,3 mil m², com oito posições; pista de pouso e decolagem de 1.600m x 30m; e seção contra incêndio modelo padrão. O novo aeroporto poderá operar aeronaves da aviação comercial, como o Airbus A319, com capacidade para cerca de 120 passageiros.





"Sobral vai ganhar muito, em termos econômicos, com um novo aeroporto. A requalificação da área do atual terminal também vai gerar muitos negócios na cidade, que está localizada numa importante região do Ceará. Temos lá importantes empresas. A região atrai muitas indústrias, além de ter muitas belezas naturais, como a Serra da Meruoca", aponta o coronel.





Com informações O Povo