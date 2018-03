SOBRAL-CE: JOVEM É ALVEJADO COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO PARQUE SILVANA 2

No final da tarde desta terça-feira (27), por volta das 18h, a Polícia registrou uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Parque Silvana 2. O jovem identificado por Antônio Kermerson Lopes Araújo, foi alvejado com vários tiros. A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa. O estado de saúde da vítima é grave.