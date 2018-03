MAIS UMA MULHER É ASSASSINADA EM SOBRAL

Na tarde deste sábado, dia 3, uma mulher foi assassinada a bala no "Sovaco da Cobra", no bairro Sinhá Sabóia.





Indivíduos em uma motocicleta efetuaram vários tiros na vítima, que foi alvejada na altura da cabeça.



Uma equipe do SAMU socorreu a mulher ainda com vida para o hospital Santa Casa, mas veio a óbito no hospital.



A vítima foi identificada como Edivânia Florêncio.



Sobral já registra 12 homicídios dolosos em 2018.



Vale salientar que em menos de 24 horas duas mulheres são mortes em Sobral.



Mais detalhes em breve.