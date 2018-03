BANDIDOS ARMADOS PRATICAM ARRASTÃO NO CENTRO DE SOBRAL

O roubo aconteceu a clientes de uma lanchonete localizada no centro de Sobral, na Rua Floriano Peixoto. Dois indivíduos armados com armas de fogo chegaram na lanchonete, anunciaram o assalto e fizeram um arrastão, roubando os celulares e outros pertences das pessoas que se encontravam no estabelecimento.





Os criminosos fugiram em rumo ignorado. A Polícia foi acionada, mas os criminosos não foram localizados.





O crime aconteceu na manhã de ontem (24).





Fonte: Sobral 24 horas