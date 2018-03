BANDIDOS AUDACIOSOS PRATICAM ASSALTO NO BECO DO COTOVELO, EM SOBRAL

Na tarde da última quarta-feira, dia 21, por volta das 15h, uma mulher caminhava pelo "Beco do Cotovelo", quando foi abordada por uma dupla armada com revólver em uma motocicleta Bros. Os indivíduos anunciaram o assalto e levaram o celular e a bolsa da vítima com vários pertences.





O crime aconteceu próximo a uma cafeteria.





Os assaltantes fugiram, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas os criminosos não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas