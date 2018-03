Bandidos desfiam autoridades e incendeiam mais um ônibus nas ruas de Fortaleza; vídeo

Mais um ataque a coletivo foi registrado pelas autoridades da Segurança Pública em Fortaleza. No fim da noite desta segunda-feira (26), criminosos armados incendiaram um ônibus na zona Oeste da cidade, totalizando 11 coletivos atacados nos últimos três dias, com sete deles completamente destruídos em incêndio e os demais parcialmente danificados.





Desta vez, o atentado ocorreu no bairro Álvaro Weyne, na mesma região de onde partiram três bandidos que foram mortos em confronto com a Polícia Militar na madrugada do último sábado (24). Eram membros da facção Comando Vermelho (CV), que tentaram praticar um atentado contra a sede da Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejus), na Praia de Iracema.





Segundo o relato de testemunhas do atentado ocorrido na noite passada, eram cerca de 10 homens, armados e encapuzados. Eles interceptaram o ônibus na Rua Luís Guimarães, nas proximidades da Lagoa do Urubu, e iniciaram o ataque, colocando combustível no corredor e nos bancos do veículo e, em seguida, atearam fogo. As chamas se espalharam rapidamente e, em questão de minutos, o coletivo já estava destruído.





Ataques





Desde a noite do último sábado (24), criminosos incendeiam ônibus e vans do transporte coletivo de Fortaleza. No sábado, ocorreram ataques na Praça Coração de Jesus, no Centro (com dois ônibus incendiados, um deles totalmente destruído), na Avenida Imperador, no Centro (um micro-ônibus incendiado), na Avenida Leste-Oeste (van incendiada) e na Rua G do bairro Vila Velha (ônibus destruído).





No domingo (25), um ônibus foi incendiado na Avenida Perimetral, no bairro Jangurussu; e na noite desta segunda, mais um, desta vez no bairro Álvaro Weyne. Houve também tentativas de destruição em coletivos em outros bairros como Vila União, Centro, Caucaia e Bom Jardim. Alguns veículos ficaram danificados parcialmente.





Operação





Desde a manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) mantém uma operação conjunta de patrulhamento nos terminais e praças, além de patrulhamento nos corredores de tráfego de coletivos. Somente a GMF, conta com cerca de 400 guardas por turno de oito horas. Ao menos, 17 viaturas da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foram cedidas, extraordinariamente, à Guarda Municipal de Fortaleza para reforçar a segurança nas ruas. (Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)