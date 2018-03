BBB18: Globo esconde momento em que Jéssica desmaia e defeca no chão; vídeo

Tanto o noivo de Taubaté quanto Ayrton limparam a sujeira da sister.

Muitos telespectadores estranharam as palavras de Tiago Leifert na edição de domingo (25/2) no Big Brother Brasil 18. O apresentador pediu para que os participantes se cuidassem mais e evitassem problemas graves de saúde. Tiago falava sobre o momento em que Jéssica passou mal após beber demais na última festa.





Além de vomitar na cozinha, a sister não conseguiu se controlar e defecou no chão. Logo depois, desmaiou. Lucas, então, a pegou no colo e a levou até o Confessionário, onde recebeu atendimento médico. Tanto o noivo de Taubaté quanto Ayrton limparam a sujeira da sister.





No Confessionário, o áudio vazou e ela diz: “Que vergonha”. Lucas, então, responde: “Você não tem que se preocupar com isso”. Logo depois, a produção pediu para que ele se retirasse do local.

Fonte: Metrópoles