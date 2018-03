Bloqueadores em prisões teriam motivado ataque

Os motivos para o ataque ao prédio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), em que três mebros do Comando Vermelho foram mortos em confronto com patrulhas do BPChoque, teriam acontecido pela possibilidade de que bloqueadores de sinal de celulares sejam instalados nos presídios, e por conta de transferências feitas no Sistema Penitenciário.





As informações são de um policial de uma célula de Inteligência da Secretaria de segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que revelou também que a operação para frustrar o atentado estava montada desde quinta-feira (22). “Havia sido interceptada uma conversa entre um dos atiradores e o criminoso que iria dirigir o veículo.A operação estava montada”, afirmou o policial.





Quatro pessoas participaram da ação. Dois dos mortos foram identificados como Daniel Vanderlei de Freitas Costa e Antônio Elton Lopes Cassiano; o outro ainda não foi identificado. O quarto envolvido segue sendo procurado pela Polícia.