Bombeiros encontram no mangue da Vila Velha corpos das jovens torturadas e mortas

Operação de buscas aos corpos já durava cinco dias e, na manhã desta sexta-feira, equipes do Núcleo de Busca e Salvamento (NBS) do Corpo de Bombeiros Militar localizaram os restos mortais numa área do mangue do Rio Ceará.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) acaba de localizar, nesta sexta-feira (9), os corpos das três mulheres que haviam sido sequestradas por bandidos de uma facção criminosa e levadas para o mangue do Rio Ceará. Os restos mortais das vítimas foram localizados há cerca de 20 minutos na área do mangue do bairro Vila Velha, próximo a um estaleiro. Equipes do Núcleo de Busca e Salvamento Major Rosana Busson (NBS) foram os responsáveis pela localização dos corpos.





As buscas já duravam cinco dias. Bombeiros e policiais civis e militares faziam a varredura em toda a extensão do mangue nas margens do Rio Ceará, estendendo o raio de ação do bairro Vila Velha, na zona Oeste de Fortaleza, ao Parque Leblon, em Caucaia, do outro lado da ponte localizada na foz do rio.





Por volta de 8 horas, a equipe de mergulhadores e de busca do NBS localizou os corpos que seriam das jovens identificadas como Nara Aline Mota de Lima, Darciele Anselmo de Alencar e Ingrid Teixeira Pereira. Os cadáveres estavam na área do mangue próximo ao Liceu da Vila Velha, na zona Oeste de Fortaleza.





Sequestro e tortura





As três mulheres foram sequestradas em uma residência localizada na Barra do Ceará, na noite do dia 1º. Sob a mira de armas, foram colocadas em um veículo e levadas para o mangue. Ali, passaram por uma sessão de torturas em que foram obrigadas a gravar um vídeo dizendo que estavam naquele momento “rasgando a camisa” da facção Comando Vermelho (CV) e passando para o lado da facção Guardiões do Estado (GDE).





Logo em seguida, foram executadas a tiros e decapitadas. Nas imagens do vídeo postado nas redes sociais pelos próprios criminosos, elas apareceram ainda vivas implorando para não serem mortas. Os apelos foram em vão e, depois, das execuções, os bandidos trataram de cortar as cabeças e jogá-las nas águas do mangue.