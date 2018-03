Serão 263 vagas para a Ematerce e 40 para a Funceme.

O governador Camilo Santana anunciou concurso para a Ematerce, com 263 vagas, e para a Funceme, com 40 vagas. Em transmissão ao vivo pelo Facebook, ele disse ainda que “em breve” anunciará seleção para professor. “Contratei uma consultoria externa para avaliar a necessidade de pessoal do Estado para que a gente possa fazer um planejamento”. (Via focus)