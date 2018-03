Capitão Wagner pede para que Camilo coloque pilha no controle e mude o canal; vídeo

Deputado se refere ao depoimento do secretário de Segurança, André Costa, de que tudo está sob controle no Ceará, com relação ao combate às facções criminosas.

O deputado estadual Capitão Wagner (Pros) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (27), para cobrar do governador Camilo Santana (PT) uma ação enérgica e eficiente no combate aos ataques das facções criminosas que acontecem no Estado.





“Realmente as redes sociais, por conta dessa frase do secretário de Segurança do governador, que diz que está tudo sob controle, criou e gerou uma série de memes [piadas na internet]. Nós temos visto o pessoal dizendo nas redes sociais que ‘controle existe, mas está faltando pilha’. Eu queria pedir ao governador para colocar pilha no controle e mudar o canal. A gente não consegue assistir, todo dia, morte, morte, morte”.