Carlos do Calisto tranquiliza correligionários após cair de cavalo e ser hospitalizado

O vereador Carlos do Calisto (PDT), 55 anos, caiu do cavalo durante um passeio no ultimo sábado (10), e se encontra hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, fora de perigo e se recuperando bem.





Segundo entrevista concedida por telefone ao Programa Izaías Nicolau da Rádio Tupinambá, vereador informou que o acidente teria acontecido na concentração da Cavalgada do distrito de São José do Torto, quando o cavalo se assustou ao tropeçar numa corda que sustentava uma barraca de apoio e foi ao chão.





Na entrevista, Carlos do Calisto, disse que fraturou algumas costelas e clavícula, e deve passar por uma cirurgia para correção da lesão e restabelecimento da sua saúde. O procedimento cirúrgico deverá ocorrer no próprio hospital que se encontra internado ou ainda vê uma possível transferência para um hospital em Fortaleza.