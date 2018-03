Na última terça-feira (26), o Prefeito Carlos Roner participou da Ordem de Serviços do Programa Sinalize, um programa do Governo do Estado, através da pactuação do DETRAN com a Prefeitura de Coreaú. O Prefeito Roner, através de uma parceria com o Governo do Estado, conseguiu 20 mil metros de pavimentação asfáltica e sinalização das vias urbanas.



Essa é mais uma conquista para os coreauenses.

