CARTA ABERTA DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ AO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, CAMILO SANTANA

Confira a carta aberta na íntegra:





"Fortaleza, 05 de Março de 2018





Edital Nº66/2016 para contratação de professor efetivo do magistério superior da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) – CE





Edital nº 06/2016 para contratação de professor efetivo do magistério superior da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) – CE





Em 06 de março de 2017 foi publicado no Diário Oficial do estado do Ceará a autorização de abertura do Edital Nº66/2016 para realização de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de Cargo de Professor Efetivo da UVA. No total foram 08 vagas distribuídas em três centros e unidades de ensino com 08 candidatos aprovados na 1ª colocação. O resultado final de todo o processo de avaliação/seleção foi emitido em Sobral, 29 de junho de 2017, às 08:56, pelo Sistema UVA e publicado no Diário Oficial do Estado em Fortaleza, 24 de julho de 2017.





Anterior ao processo acima relatado houve outro Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de Cargo de Professor Efetivo regulamentado pelo edital 12/2016, publicado no DOE em 20/03/2016 e publicado em 04/10/2016 na página de concursos da UVA. O resultado final desse certame foi homologado no Diário Oficial do estado do Ceará em 01/11/2016. No setor de estudos Ensino de Geografia, a candidata aprovada em 1º lugar, não assumiu a vaga e imediatamente a UVA deu início ao processo de cancelamento da nomeação que foi publicado no Diário Oficial do estado do Ceará em 16/08/2017. No dia seguinte, o DRH iniciou o processo para convocação do 2º lugar que passou pelos vários setores no âmbito da SEPLAG e chegou ao GABGOV dia 26/09/2017 e aguarda assinatura para nomeação.





Os aprovados nos referidos concursos públicos aproveitam o oportuno momento, no qual, o chefe do poder executivo do estado do Ceará – Governador Camilo Santana – inicia sua caminhada rumo à reeleição, debatendo os avanços da educação do estado do Ceará, para solicitar providências referente à nomeação dos aprovados nos Concursos Públicos da UVA. Já estão para se completar pelo menos 08 meses desde a publicação do resultado final dos referidos concursos sem que se tenha notícia, ou alguma previsão referente à nomeação e posse dos aprovados no concurso.





Há anos a Universidade Estadual Vale do Acaraú vem sofrendo de uma profunda carência de professores concursados, várias disciplinas, em diversas áreas, não são ofertadas por falta de professores. O segundo semestre letivo de 2017 foi iniciado com seus cursos de graduação prejudicados e, caso a nomeação dos aprovados não seja assinada de forma breve, o 1º semestre letivo de 2018 começará





da mesma forma – PREJUDICADO PELA AUSÊNCIA DE PROFESSORES EM SALA DE AULA.





A demora do evento de assinatura do ato de nomeação é mais um capítulo no trato descuidado dispensado às universidades públicas cearenses e ascende uma discussão muito forte referente à forma na qual os governantes tratam e prezam pelo ensino público superior de qualidade.





Os concursados da UVA, diante dos fatos acima mencionados, solicitam ao governador Camilo Santana que encaminhe, de forma célere, a assinatura das nomeações e posterior posse dos candidatos já destacados certames, como forma de garantir a qualidade que todos desejamos para a nossa educação superior estadual.





Assinam:





Elton P. Barbano - Aprovado para a área de Química Analítica/Química - Edital 66/2016.





Maria Danielle Araújo Mota – Aprovado para Ensino em Biologia - Edital 66/2016.





Marcos José Pereira Alves – Aprovado para Física em estado sólido/Física - Edital 66/2016.





José Edmar Lima Filho - Aprovado para Teoria do Conhecimento/Filosofia - Edital 66/2016.





Jessé de Sousa Mourão - Língua Inglesa/Letras - Edital 66/2016.





Paulo Henrique Nascimento Soares - Aprovado para Libras /Pedagogia Libras - Edital 66/2016.





Glauciana Alves Teles - Aprovada para Ensino em Geografia/ Geografia – Edital 12/2016. (2º lugar)"