CARTA DE REPUDIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL COM RELAÇÃO AS DEMISSÕES DE PROFESSORES

Nossa equipe de reportagem recebeu via e-mail uma NOTA DE REPÚDIO sobral as demissões de Professores da rede municipal de ensino de Sobral.

Confira a nota na íntegra:

Como já dizia Max Weber “o trabalho engrandece o homem”. Essas palavras caiem ao chão diante da realidade que o pais vive.

O trabalho que forma os profissionais é tão desvalorizado que não mexe com o coração (se tiverem) dos governantes e nem pesa na consciência o fato de a educação continuar uma vergonha, por que números não indicam qualidade de ensino.

Diante dos fatos ocorridos das demissões dos professores da rede pública do município de Sobral, questiona-se o real valor da educação e do educador.

A seleção realizada para suprir as necessidades de professores, sendo temporários, continua a ser uma necessidade apodrecida.

A secretaria de educação, “contratou” professores e em menos de um mês, despediu aproximadamente 400 profissionais. Onde já se viu, professor desempregado em uma pátria educadora e em uma cidade como referência em educação?

O fato foi que, a própria secretaria cometeu um erro, rasgando o próprio edital que formulava a seleção. Dizia:

(...) desta forma, todos os portadores de diploma de Licenciatura Plena, todos os portadores de diplomas referentes ao Curso Especial de Formação Pedagógica de Docentes (CEFOP), expedidos por instituição de ensino superior devidamente credenciada e reconhecida pelo MEC, cujos cursos sejam reconhecidos, concorrendo para a disciplina da área da Seleção para a qual o respectivo diploma os habilita e o Parecer n° 0582/2003, do Conselho de Educação do Estado do Ceará, conforme discriminado nos subitens 2.6 deste Edital.