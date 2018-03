Casal de bandidos é atropelado por vítima de assalto enquanto praticava novo crime

O casal de assaltantes ficou imprensado entre o veículo atropelador e outro estacionado, no momento em que tentava roubar mais celulares.





Um caso inusitado em Maracanaú. Enquanto realizava mais um assalto no bairro Jereissati, um homem e uma mulher foram atropelados na noite desta quinta-feira (22). A dupla já vinha cometendo crimes na área e sofreu o ataque de uma vítima de um crime anterior. Segundo informações dos moradores, a insegurança no local é grande.





Numa moto, o casal atropelado vinha cometendo crimes na área há algum tempo. Quando estava prestes a cometer um novo assalto, na Rua 50, um veículo preto, que já vinha seguindo os bandidos, avançou contra a moto em que a dupla estava.





“Abordaram três adolescentes que estavam sentados. Eles queriam o celular. Quando ela ia atacar, o carro avançou com tudo. Ele tinha roubado o dono do carro também. Há três dias que eles vêm roubando por aqui. Eles agiam com tranquilidade”, disse uma moradora.





No atropelamento, o homem e a mulher foram imprensados entre o carro e outro veículo que estava parado na via. Duas ambulâncias do Samu fizeram os primeiros atendimentos dos bandidos e foram encaminhados ao hospital em estado grave. A polícia não repassou informações dos criminosos e da vítima que teria atropelado o casal. (Tribuna do Ceará)