Ceará registra chuvas em 76 municípios

O município com maior volume de chuva foi o de Ubajara, com 43 mm.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou que o Ceará registou chuvas em 76 municípios entre 7 horas da manhã de domingo (4), e 7 horas desta segunda-feira (5).





De acordo com a Funceme, o município com maior volume de chuva acumulado foi Ubajara, com 43 mm; seguido de Ocara, com 33 mm.





As precipitações e a nebulosidade são causadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que está próxima ao Estado. A previsão é que o dia seja de céu nublado em maior parte do Ceará. (Cnews)