CEO da Grendene participará da Aula Inaugural do curso de Engenharia de Produção UNINTA

O Curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoverá, nesta quinta-feira (22), a aula de acolhimento aos acadêmicos ingressantes no semestre 2018.1. O momento, que terá como palestrante Nelson José Rossi, Diretor Industrial da Grendene Calçados. O evento acontecerá no auditório do UNINTA, a partir das 18h30 e é aberto aos estudantes e profissionais da área.





A Aula Inaugural abordará a importância da Engenharia de Produção nas organizações. De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Auceliane Lima, “um dos grandes objetivos do curso é aliar a teoria e a prática, conhecer as demandas, necessidades e estratégias das empresas para o desenvolvimento do perfil de formação do futuro Engenheiro de produção, para tal, é fundamental contar com a participação de grandes nomes da indústria brasileira como Nelson Rossi. Buscamos sempre em nossos eventos convidar grandes nomes da indústria e integrar conhecimentos”, explica.