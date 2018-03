Hoje em dia com a pesquisa na internet a disposição é possível encontrar diversas dicas de como se portar numa entrevista de emprego, mas a maioria delas induz o candidato a representar em vez de se mostrar como realmente ele é. Isto trás um risco grande que não é avaliado pelo candidato que é o fato de conseguir “enganar” o avaliador, conseguir um emprego que não lhe satisfaz porque não condiz com seu perfil. Pode resolver momentaneamente um problema que é a falta de trabalho e dinheiro. Porém não vai durar muito tempo no emprego e voltar a ficar desempregado. O ideal é se mostrar sincero na entrevista de emprego, principalmente se for através de dinâmica de grupo com vários candidatos participando. Um dos segredos do sucesso no trabalho é a pessoa se identificar com o que faz e sentir-se inserido na cultura da empresa, pois são as afinidades que geram entrosamento entre os membros da equipe e a soma dos esforços na direção de um mesmo projeto. É essa união: características do candidato/tarefa que irá realizar/cultura organizacional, que o avaliador está selecionado.





Vai parecer estranho o que vou dizer agora, pois parece bastante óbvio, mas tem candidato que não se dá conta, quando participar de um processo seletivo, saiba que tudo está sendo observado e levado em conta para a escolha final. Então se mostre ao avaliador, mostre suas características principais, seu diferencial competitivo, se apresente de uma forma que possa ser avaliado. Digo isso porque tem candidato que numa dinâmica de grupo se esconde, não participa, não aparece. Dessa forma não tem como ser avaliado e fica em desvantagem em relação aos demais candidatos. Outro ponto importante é avaliação da ética de como consegue ganhar seu espaço diante dos demais candidatos. Em geral para se conseguir uma vitória, a pessoa chega à frente ou faz o concorrente chegar em segundo lugar, e esse tipo de comportamento é facilmente identificado, e geralmente o candidato que de alguma forma tenta prejudicar outro candidato, mesmo que continue no processo até o fim, é bem provável que seja desclassificado da seleção.





Por fim, chegue no horário, apresente-se com vestimenta condizente com o cargo pretendido, estude a empresa a qual está se candidatando, participe das atividades de seleção se mostrando quem você é, vá atrás de uma vaga que possa te realizar profissionalmente. Antes de participar de um processo seletivo pense profundamente quem você é, suas características, seus diferenciais competitivos, o que deseja para seu futuro profissional e o que espera da oportunidade que está se candidatando.

