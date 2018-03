Comunicado do SAAE sobre turbidez da água distribuída à população de Sobral

Para tornar-se apropriada ao consumo humano, a água é submetida a um rigoroso tratamento, segundo as normas de controle e vigilância da qualidade, estabelecidas na Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde. Este processo é realizado em Sobral pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) Sumaré e Dom Expedito, através das etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção com cloro.





Neste período de chuvas, as enxurradas mais fortes provocam aumento da turbidez da água, o que pode obrigar o SAAE a reduzir a oferta de água na cidade, visando garantir a qualidade da água distribuída. A turbidez ocorre quando a água tem sua transparência reduzida, devido a presença de sólidos em suspensão (no nosso caso, estes sólidos são predominantemente lama).





Essa água chega às estações de tratamento com valores de cor e turbidez muito elevados, o que dificulta a remoção de impurezas. O problema é agravado por conta do desmatamento das matas ciliares dos mananciais que abastecem a cidade de Sobral, principalmente dos rios Acaraú e Jaibaras. O SAAE esclarece que apesar da turbidez, a água é própria para o consumo humano.





O SAAE trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.





Para reclamações, solicitações, sugestões ou esclarecimentos, a população pode entrar em contato pelo telefone 0800-283-0195.