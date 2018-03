Comunidade Shalom realiza retiro de Semana Santa em Sobral

Em Sobral, a Comunidade Shalom realiza retiro de oração no período de Semana Santa. Do dia 29 de março ao dia 1° de abril, no Buffet Dona Flor (Derby Clube), a Obra Shalom e toda sociedade é chamada a viver esse momento de paixão, cruz e ressurreição à espera da Páscoa.





A Semana Santa, segundo a tradição da Igreja Católica, começa com o Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém e é recebido com folhas de palmeira. Os dias seguintes são considerados alguns dos mais importantes do calendário litúrgico da Igreja. A Semana Santa é um momento de preparação para a Páscoa, três dias celebrado no Cristianismo composto pela Quinta-Feira Santa, Sexta-Feira Santa e Vigília Pascal, véspera do Domingo da Ressurreição ou Domingo de Páscoa. Este último dia já não faz parte do Tríduo Pascal.





A programação do Retiro será completada pelos momentos que acontecerão na Catedral de Sobral. Na quinta-feira santa o Retiro começa às 14h e vai até 17h30. Celebração Solene da Ceia do Senhor com Rito do Lava-Pés e Translado da Santíssima Eucaristia para Capela do Horto, acontecerá às 19h.





Na sexta-feira da paixão o Retiro começa às 8h e vai até 11h30. A tarde, às 15h, toda comunidade católica de Sobral se reúne na Catedral para a Celebração da Paixão do Senhor e Procissão do Senhor Morto.





Dando continuidade à programação, no sábado santo o horário do Retiro é de 14h às 17h30. A noite, às 19h30, acontecerá a Solene Vigília Pascal, também na Catedral da cidade.





Domingo de Páscoa a Diocese de Sobral realiza, às 5h30, a Procissão com o Ressuscitado (saída da Igreja do Abrigo para a Catedral). A Comunidade Shalom inicia o Retiro às 14h encerrando com Santa Missa de Páscoa.





“Esses momentos fazem parte da história de vida do homem, pois é onde revivemos a nossa história de salvação. Podemos contemplar o verdadeiro e perfeito amor, um amor que se esvazia e se dá, livremente e inteiramente ao outro e que acolhe todas as nossas fraquezas e imperfeições”, afirma Eliezio Silva, membro da Comunidade Shalom.









Serviço:

Retiro de Semana Santa

29 e 31 de março às 14h

30 de março às 8h

1° de abril às 14h

Local: Buffet Dona Flor (Av. Gerardo Rangel – Derby Clube)

Entrada gratuita