Concurso PF e PRF: 1 mil vagas AUTORIZADAS para agente e policial!

Concurso PF e PRF pagará inicial de até R$ 12 mil! Edital este ano!

Agora sai! O Governo Federal autorizou as corporações do Departamento de Polícia Federal (Concurso PF) e da Polícia Rodoviária Federal (Concurso PRF) a abrirem mil vagas, sendo 500 para agente da PF e as outras 500 para policial rodoviário federal. A informação foi concedida pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, dia 28.





“Sobre a necessidade e urgência de reforçar recursos humanos, especialmente na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal, estamos autorizados a fazer concursos, com 500 novos agentes para a Polícia Federal e 500 novos agentes na Polícia Rodoviária Federal”, revelou Jungmann.









Concurso PF

O cargo de agente admite graduados em qualquer área de formação. Os rendimentos iniciais são de quase R$ 12 mil (também com o auxílio). Para os policiais lotados nas regiões de fronteira, a Lei 12.855 instituiu em 2013 o pagamento de uma indenização no valor de R$ 91 por dia de trabalho, podendo gerar ganhos adicionais de até R$ 2 mil por mês, aproximadamente.

De acordo com o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), a maior carência hoje é de agente de polícia, apontando a necessidade de contratação de pelo menos 6 mil novos servidores para o cargo.





A categoria criticou a relação atual de três agentes para cada delegado e disse que ela, no passado, já foi de 12 para um. E a relação deverá ficar ainda mais irregular com a eventual efetivação do concurso planejado, aumentando a urgência de concurso para o cargo operacional.









Concurso PRF

Para ingressar no cargo de Policial Rodoviário Federal, é necessário possuir o ensino superior completo em qualquer área de formação e carteira de habilitação, na categoria B em diante.





O cargo é aberto a homens e mulheres e proporciona estabilidade, devido às contratações via regime estatutário. A remuneração inicial é de R$ 7.177,91, incluindo auxílio-alimentação de R$ 458. Quem tem filho tem direito, ainda, a auxílio-creche de R$ 321.





Porém o valor passou por reajuste e agora o inicial em 2018 será de R$ 9.043,98, considerando os benefícios acima citados e o abono de R$ 1600 criado. O valor foi reajustado em + 4,75% em janeiro de 2018 e 4,50% em 2019.









Concurso PRF – O que faz um policial?

Concurserios/as, sabemos que na hora de escolher qual concurso prestar é muito importante conhecer as instituições, os seus devidos campos de atuação e as carreiras e estruturas oferecidas aos candidatos.





Com essas informações, você faz uma escolha mais assertiva entre seus interesses, objetivos, habilidades e o cargo e função pretendidos. Por isso mesmo resolvemos mostrar um pouco da do cargo de policial para você.





Afinal, o que faz o policial rodoviário federal?

Campo de atuação: sua atuação é na área de segurança pública.

O que faz: o policial rodoviário federal é responsável pelo ostensivo patrulhamento nas principais estradas e vias federais, a fim de evitar crimes de trânsito e fiscalizar o tráfego nas rodovias.

É trabalho também do policial rodoviário federal o controle e apreensão de cargas irregulares e/ou ilegais que tentam cruzar as fronteiras do país e policiar essas mesmas fronteiras a fim de evitar que tráficos e contrabandos cruzem essas fronteiras. (Via Tribuna dos Vales)