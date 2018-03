Contra a Violência | Prefeitura de Sobral entrega Centro de Referência da Mulher

Já está em funcionamento o Centro de Referência da Mulher Ana Soraia Silva Galdino. Inaugurado, nesta terça-feira (13/03), pela prefeita de Sobral em exercício, Christianne Coelho, o espaço vai oferecer atendimento social e psicológico, além de orientação e encaminhamento jurídico para o fortalecimento e resgate da cidadania das mulheres vítimas de violência.





“Aqui nós temos advogadas, psicólogas, assistentes sociais e pedagogas que atuarão de forma integrada com os mais diversos órgãos e secretarias do município para promover o enfrentamento à violência contra a mulher”, afirmou Christianne Coelho.





Com sede na avenida Lúcia Sabóia, 215, Centro, o equipamento deverá exercer o papel de articulador das instituições e serviços governamentais e não governamentais que integram a rede de atendimento à mulher, monitorando e acompanhando as ações desenvolvidas instituindo procedimentos de referência. Também deve atuar de forma preventiva oportunizando formação profissional e oficinas socioeducativas.





Construído com recursos próprios, o Centro de Referência da Mulher está localizado em um imóvel tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). É composto por três pavimentos (subsolo, térreo e superior) e possui salas de acolhimento, psicologia, biblioteca, conselho da mulher, oficinas e outras atividades. O prédio conta também com rampa de acesso, elevador e banheiros adaptados para pessoas com capacidade de locomoção reduzida. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.