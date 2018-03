Com a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, Coreaú ganhará mais 7 Campos Society além do que já havíamos conseguido para o Distrito de Araquém. Serão contempladas as seguintes localidades:

✔Sede do Município ✔Sede do Município

✔Distrito de Aroeiras ✔Distrito de Aroeiras

✔ Cunhassu Velho ✔ Cunhassu Velho

✔ Malhada Vermelha ✔ Malhada Vermelha

✔ Salva Vidas ✔ Salva Vidas

✔ Feitoria ✔ Feitoria

✔ Mota ✔ Mota