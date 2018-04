Coronel da PM é baleado em assalto na Caponga

O coronel e o cunhado passam bem, os suspeitos foram presos pela polícia.

O Coronel Oliveira, da Reserva Remunerada da Polícia Militar, foi baleado na manhã deste sábado (31), durante um assalto em seu próprio sítio na Caponga, no município de Cascavel.





De acordo com informações da polícia, o coronel estava chegando no sítio junto com o seu cunhado quando foi abordado por dois homens em uma moto.





Coronel Oliveira foi atingido nas costas e o cunhado dele foi atingido no ombro, os dois estão bem.





A dupla conseguiu fugir sem levar nenhum pertence nem do sítio nem dos coronel e o do cunhado. Durante a fuga, eles realizaram um assalto contra um promotor de Justiça, levando dois celulares.





Mesmo depois de toda essa ação, a polícia conseguiu capturar os suspeitos e levar para a delegacia de Horizonte. A polícia apreendeu dois revólveres calibres 32 e 38 com os dois homens.





(Cnews)