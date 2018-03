CRIME BRUTAL: HOMEM É EXECUTADO COM APROXIMADAMENTE 10 TIROS EM TIANGUÁ

Um homem foi morto com vários tiros de arma de fogo na noite deste sábado (24), em Tianguá. O crime ocorreu no bairro da Subestação e a vítima foi identificada como José Carlos da Silva, 39 anos, comerciante.





De acordo com informações do Coordenador de Policiamento Tenente M. Neto, a vítima estava em casa quando chegaram dois indivíduos em uma moto Honda Bros de cor preta e o chamaram pelo apelido de “Carlão”. Ao abrir a porta, José Carlos foi executado com aproximadamente 10 tiros de arma de fogo. Em seguida os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

José Carlos da Silva

O local do crime foi preservado pela PM até a chegada da equipe do Instituto de criminalística de Sobral.





A Policia Militar já tem informações de um suspeito de ser o mandante do crime e está fazendo diligências no sentido de localizar e prender todos os envolvidos no homicídio.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas