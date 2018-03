DENÚNCIA DO INTERNAUTA: MAIS UM ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NO CENTRO DE SOBRAL

Confira a denúncia na íntegra:

"Mais um acidente de trânsito no cruzamento da rua Ernesto Marinho com Cel José Silvestre, próximo a Prefeitura de Sobral.

Esse cruzamento, que fica na esquina da Igreja dos Mormons, já é antiga conhecida como "esquina perigosa" pelos agentes de trânsito de Sobral que sempre são acionados para as frequentes ocorrências, bem como o Samu. Eles fazem suas anotações, vão embora sabendo que em breve serão acionados para uma nova ocorrência.









O acidente ocorreu hoje, por volta das 21:00h, envolvendo um carro e uma motocicleta.A motocicleta vinha na rua Cel José Silvestre, no sentido Prefeitura/Centro que é a via preferencial. Já o carro vinha na rua Ernesto Marinho em direção à igreja da Saúde, e deveria parar no cruzamento mas não o fez, vindo a colidir com o motoqueiro que teve bastante ferimentos, principalmente na perna esquerda, sendo conduzido ao Hospital regional em uma viatura do Samu em estado considerado grave.









Esse cruzamento possui algumas características que podem apontar o porque de tantos sinistros. A sinalização vertical precária, pouco iluminada, a sinalização horizontal (pintada no solo) totalmente apagada, as tartarugas foram retiradas pelas prefeitura, a rua Ernesto Marinho é preferencial, mas nesse cruzamento ela abruptamente deixa de ser, o que causa confusão aos motoristas e, consequentemente, tantos acidentes, deixando claro haver falhas de sinalização!









Incrível o descaso da Prefeitura de Sobral, mesmo após dezenas de acidentes no mesmo local ainda não tomou nenhuma medida para tentar dirimir o grave problema. Quantas pessoas já foram vitimadas gravemente nesse local e quantas ainda serão? Será necessário haver muitas mortes para a prefeitura tomar uma medida e investir na sinalização de áreas críticas das cidade como essa?

Será que os investimentos da prefeitura em câmaras, sinalização, aparatos são apenas para ferrar o cidadão já que sempre convergem ao lavramento de multas? Não existe nenhum estudo das áreas vulneráveis a acidentes, por eu sei que existe um setor de estatística que fazer esse "estudo" mas ele é voltado para a prefeitura estrategicamente armar seu circo e fazer mais "arrecadação" de dinheiro através da famigerada indústria da multa que, escancaradamente, está estabelecida em Sobral, principalmente nesse último governo municipal.









Vamos parar de brincar com coisa séria, vamos diminuir um pouco esse ganancia em arrecadar mais dinheiro dessa população tão explorada pelos muitos impostos. Vamos cuidar da população que mantém essa máquina administrativa funcionando, e oferecer serviços em prol da vida, segurança, saúde, educação séria e cristã às nossa crianças, vamos mostrar que Sobral não é apenas mais um antro de corrupção e descaso aos seus cidadãos."