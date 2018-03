DENÚNCIA DO INTERNAUTA: O DISTRITO DE JAIBARAS ESTÁ ABANDONADO!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra o distrito de Jaibaras, em Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"JAIBARAS E OS SINAIS DO ABANDONO





O Distrito Jaibaras vem sofrendo muito com o abandono. Várias obras nunca foram terminadas. A gigantesca obras que beneficiarias a produção de peixe, no valor de mais de 6 milhões de reais está abandonada. A escola de tempo integral também abandonada, já consumiu mais de 4 anos e nada. As crianças continuam estudando em prédios de 40 ou 50 anos de idade, uma vergonha.





A falta de planejamento das autoridades municipais levou ao fim a produção de peixe. O Jaibaras recebia compradores de diversas cidades da região na procura de nosso peixe, dava orgulho ver isso, além de gerar renda para o lugar. Hoje nem piaba é produzido mais. Quem cresceu vendo isso, agora sente só tristeza.





O povo entregue a politicagem, tudo lá é política enquanto o lugar afunda. Eu não sabia, mas até a escola do estado em Jaibaras tem eleição. Só vai ter um candidato, sendo que ele foi escolhido por um vereador. O vereador mandou buscar esse candidato na cidade de Cariré. O pior é que o vereador mandou duas funcionárias da prefeitura, que são chamadas de "prefeitinhas" visitarem as casas dos alunos para mandarem os pais irem votar. Porque mesmo sendo um candidato só, os pais tem que comparecer, se não ele não fica como diretor. As funcionárias pagas pela prefeitura estão trabalhando é para o vereador e não para o povo.





As ruas do distrito possuem tanto buraco e quebra molas fora de padrão que andar naquele lugar é uma triste aventura. A saúde também é vergonhosa, dias tem ambulância dias não tem. Médicos da mesma forma. O que tem muito naquele lugar são arrastões, assaltos constantemente, não faltam notícias de assaltos a estudantes e comerciantes. Abandono total."