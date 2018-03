DENÚNCIA DO INTERNAUTA: SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL NA UT!

Internauta denuncia a saúde pública de Sobral! Confira a denúncia na íntegra:

"Me chamo Carlucio, vim denunciar mais uma vez a calamidade que é a saúde pública em Sobral. Desde as 07:00 procuro uma unidade de atendimento que me auxilie. Sinto forte dor de dente. Fui ao PSF do meu bairro (campo dos velhos) e o mesmo estava fechado. Vim então ao hospital Dr. ESTEVAM PONTE. Fiz minha ficha e perguntei a moça que nos auxilia a partir de que horas começaria o atendimento e a mesma falou que não tem previsão. Pode ser de manhã, tarde ou noite. O que me intriga é que ainda existe o disparate de chamar isto de escala, como assim? Escala deve ser seguido no horário, ainda mais quando se trata de saúde. Existem pessoas com problemas bem maiores que o meu aqui dentro hoje. O incrível é que na escala, o médico (DR.ESTEVAM PONTE),se encontra escalado das 07;00da manhã as 19;00 da noite. JÁ são 09:00 da manhã e o mesmo não chegou e a secretária informa que há possibilidade de ele nem aparecer hoje. Como ficamos? Perdemos um dia inteiro a espera, ou vamos agonizar em alguma outra unidade de atendimento?"