DENÚNCIA DO INTERNAUTA - INSEGURANÇA EM SANTANA DO ACARAÚ

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Bom dia. Gostaria de fazer uma denuncia, resido em Fortaleza. Meus sogros moram no distrito Cacimbas de Santana prox a CE. Recentemente está tendo índice de muitos marginais andando de arma em mãos assustando os moradores, fazendo assaltos e abordando moradores dizendo que são da Butano e pedem pra ver o botijão e fogão. Só que nenhum tem crachá e muito menos farda. Por gentileza divulgue no portal pedindo as autoridades uma atenção a esse distrito. Toda vez que ligamos na delegacia sempre dizem que só tem uma viatura."