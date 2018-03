DENÚNCIA: URGENTE! PREFEITURA DE SOBRAL ESTÁ PERSEGUINDO MOTORISTAS DO UBER

Internauta denuncia que a Prefeitura de Sobral está perseguindo os motoristas do UBER.

Veja a denúncia na íntegra:

"Vamos ao comentário sobre a lei: todas as exigências que ela criou a UBER já cobra do motorista no momento do seu cadastro, portanto está tudo no sistema da UBER é só a prefeitura solicitar da empresa. No mais, a lei aprovada deixou claro que a UBER pode funcionar independente de licença ou autorização da prefeitura, seguindo a jurisprudência já determinado pelos tribunais do país, e nem a falta de regulação do município pode ser alegada pra multar ou apreender veículos desses motoristas. Portanto, o município terá suas competências pra regular alguns pontos e terá que dá um prazo aos motoristas pra se adequarem(assim já está sendo em várias cidades Brasil a fora) mas, até lá, multar ou apreender veículos de motoristas UBER com base no art. 231, VIII, do CTB é uma tremenda arbitrariedade, pois já está claro que o UBER não precisa de licença da prefeitura pra rodar. #RETROCESSO."