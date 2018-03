Deputado Moses Rodrigues participa do lançamento de investimentos federais

Cumprindo uma agenda intensa no Estado do Ceará, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE) participou, no final de semana, da assinatura de ordens de serviço e de convênios federais nos municípios de Guaraciaba do Norte, Carnaubal, Varjota, Palmácia e Pacoti.





Na sexta-feira (02), em Guaraciaba do Norte, ao lado do Prefeito, Adail Machado e do Presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB-CE), o deputado participou da inauguração da Escola de Educação Infantil Pedro Henrique M. Castro e da assinatura de ordens de serviço e de convênios federais para serem alocados no município. Foram entregues mais de R$ 25 milhões em recursos ao município, que serão destinados a estrada São Félix/Cruz das Almas, pavimentação asfáltica, abastecimentos d’água, 342 habitações rurais e outras importantes conquistas para a população.





Já em Carnaubal o deputado foi recebido pelo Prefeito Ademir Martins, que ao lado da população, festejaram a chegada da comitiva com muita alegria. Na cidade, foram assinadas ordens de serviço para a aquisição de ambulância, um consultório odontológico, uma unidade móvel de saúde, equipamentos para o hospital municipal. Ainda foram assinadas ordens de serviço para as reformas das praças Francisco Horácio Brito e Sebastião Horácio Brito, além de recursos para operação carro pipa. Investimentos provenientes de emenda parlamentar de autoria do parlamentar que totalizam R$ 1,5 milhões.





As ações no Estado foram acompanhadas pelo Presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB-CE), pelo secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração, Marlon Cambraia, pelo superintendente da Fundação Nacional de Saúde do Ceará (Funasa-Ce), Ricardo Silveira, e pelos deputados estaduais Leonardo Araújo e Danniel Oliveira. Integraram o grupo ainda prefeitos, vice-prefeitos, vereadores das regiões.





No sábado (03), sob o comando do Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, a comitiva, integrada pelos deputados estaduais Leonardo Araújo e Danniel Oliveira, pelo secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração, Marlon Cambraia, pelo presidente estadual MDB-CE, Gaudêncio Lucena, seguiu para os municípios de Palmácia e Pacatuba, onde também foram assinadas novas ordens de serviço e de convênios federais.





Em Palmácia, a comitiva foi recebida pelo Prefeito Davi Campos e abraçada pela população, que agradeceu todos os recursos que até o momento foram destinados para promover o desenvolvimento e o bem estar dos moradores.





Dando sequência a agenda, o deputado seguiu para Pacatuba, onde participou da assinatura da ordem de serviço da estrada que liga a Pavuna ao Alto Fechado, no município. Na ocasião, o parlamentar teve a oportunidade de conversar com os moradores de Pacatuba. No município, a comitiva foi recebida pelo prefeito Carlomano Marques, que estava acompanhado pela primeira-dama Selma, pelo vice-prefeito Alexandre Portela e por vereadores, secretários e lideranças locais.





Ao lado do Presidente do Senado, Eunício Oliveira, e do deputado estadual Leonardo Araújo, foram apresentados os resultados do trabalho realizados no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. “Graças ao esforço conjunto conseguimos destinar ao município R$ 20 milhões em 2017 e assegurar mais R$ 15 milhões para o ano de 2018”, destacou Moses Rodrigues. Na cidade, nossa comitiva ganhou reforço do Prefeito de Maracanau, Firmo Camurça, e do Superintendente do IBAMA no Ceará, Herbert Lobo.