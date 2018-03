DERRAMAMENTO DE SANGUE NO CEARÁ NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA!

Mais um fim de semana sangrento deixa 42 pessoas assassinadas no Ceará.





Quarenta e duas pessoas foram assassinadas no fim de semana no Ceará, entre elas, as sete vítimas da chacina ocorrida no bairro Benfica, na noite da última sexta-feira (9), além dos corpos das três jovens que foram localizados no mesmo dia no mangue do bairro Vila Velha. Somente em Fortaleza, foram registrados 17 homicídios em 72 horas, entre a sexta-feira e o domingo.

Mãe chora abraçada ao corpo do filho, morto em Morada Nova. Era adolescente de 17 anos





Além da chacina no Benfica, Fortaleza registrou assassinatos nos seguintes bairros: Centro, Vila Velha (achado de três corpos), Parque Santa Maria, Bom Jardim, Serrinha, Barra do Ceará, Montese (morte por intervenção policial) e Passaré.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados 13 assassinatos nos seguintes Municípios: Maracanaú (3 casos), Caucaia (3), Maranguape (2), Pacajus (2), Eusébio, Itaitinga e Cascavel.





No Interior Norte do estado ocorreram cinco homicídios nos seguintes Municípios: Varjota, Ibiapina, Marco, Paraipaba e Pentecoste.





No Interior Sul foram sete casos nos Municípios a seguir: Missão Velha, Russas, Campos Sales, Brejo Santo, Morada Nova, Crato e Tauá.





Chacina





Por volta das 23h30 de sábado, sete pessoas foram mortas, a tiros, no bairro Benfica, na zona Central de Fortaleza. As vítimas foram identificadas como: José Gilmar Furtado de Oliveira Júnior, 33 anos; Antônio Igor Moreira e Silva, Joaquim Vieira e Lucena Neto; Carlos Victor Menezes Barros, Pedro Braga Barroso Neto, 22; Emilson Bandeira de Melo Júnior, 25; e Adenilton da Silva Ferreira, 24 anos. (Fonte: Fernando Ribeiro)