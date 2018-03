DERRAMAMENTO DE SANGUE NO CEARÁ!

Quinze pessoas mortas no Ceará nas últimas 24 horas. Entre as vítimas, um ex-PM e quatro mulheres.

Um ex-policial militar cearense foi morto, no começo da manhã desta quarta-feira (21), no Município de Iguatu, na região Centro-Sul do estado (a 378Km de Fortaleza). O assassinato começa a ser investigado pelas autoridades da Segurança Pública, mas até o momento não há suspeitos detidos. Além da morte do ex-PM, outras 14 pessoas foram mortas no Ceará nas últimas 24 horas, e entre as vítimas estão quatro mulheres.





O crime ocorreu por volta de 7h30 na estrada que liga a sede do Município de Iguatu à comunidade de Gameleira. A vítima, o ex-PM identificado apenas por Sena, estava caminhando nas margens da rodovia quando foi atingida por vários tiros disparados por desconhecidos.





O ex-militar ainda conseguiu caminhar alguns metros do local do atentado, mas caiu morto logo em seguida. Policiais do 10º BPM (Iguatu) foram acionados para irem ao local do crime e iniciaram as primeiras diligências, mas até o momento não há notícias de prisões.





Mais crimes





Nas últimas 24 horas, a Secretaria da Segurança Pública fez o registro de, ao menos, 14 casos de assassinatos no Ceará. Em Fortaleza, foram quatro mortos, nos bairros Colônia, Jacarecanga e Boa Vista (morte por intervenção policial como dois óbitos).





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ocorreram três assassinatos, sendo dois no Município de Caucaia e o terceiro em Pacajus.





No Interior Norte do estado, oito pessoas foram mortas nas últimas 24 horas, nos seguintes Municípios: Redenção (duplo assassinato vitimando um casal), Itarema (três mortos, entre os casos o duplo assassinato de um casal), Sobral (uma mulher estuprada e morta), Jijoca de Jericoacoara (um jovem morto por um grupo de cinco policiais, presos em flagrante) e Viçosa do Ceará.





No Interior Sul foi registrado apenas um crime de morte. Ocorreu por volta de 22h30, quando uma mulher, identificada como Patrícia de Sousa Bezerra, 26 anos, foi assassinada, a tiros, na porta de sua residência, no bairro Caixa d’Água.





Mulheres





Além do crime que vitimou Patrícia de Sousa Bezerra, em Parambu, outras três mulheres foram mortas no Ceará nas últimas 24 horas.





Na manhã de terça-feira, por volta de 9 horas, populares encontraram o corpo de uma mulher nas proximidades da antiga estação de trens, na cidade de Sobral. A vítima foi identificada como Maria Valdevânia da Silva Rodrigues, 43 anos, conhecida como “Dadinha”. O corpo apresentava sinais de violência e indícios de estupro. “Dadinha” estava semi-despida e com um pano marrado no pescoço.





No Distrito de Antônio Diogo, Município de Redenção (a 52Km de Fortaleza), um casal foi encontrado morto, a tiros, por volta de 6 horas de terça-feira. Os corpos foram identificados pela Polícia como sendo de José Roberto de Freitas e Valdilene da Silva Leandro de Freitas.





A quarta mulher assassinada foi identificada apenas como Élida. O crime ocorreu na noite passada na cidade de Itarema, na região Norte do estado (a 210Km de Fortaleza). O companheiro dela, conhecido por “Selvinho”, também foi morto. Cerca de 20 minutos após a execuão sumária do casal, uma terceira pessoa também foi assassinada naquela cidade. Até a manhã de hoje a Delegacia de Polícia Civil de Itarema não tinha informações sobre os crimes, sequer a identificação das vítimas. (Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)