Detran realiza leilão com motos de R$ 500 e carros de R$ 3 mil

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) realiza neste sábado (10) o primeiro leilão de 2018 que contará com, pelo menos, 900 lotes. As motos terão valores de R$ 500 até R$ 3.000 e carros de R$ 3.000 a R$ 15.000.





Conforme a gerente do Núcleo de Leilões do Detran, Mary Guerreiro, esse tipo de evento abre vagas e espaços para as novas apreensões que acontecem durante as fiscalizações do Detran.





“O leilão do Detran é uma frequente, tivemos um recesso por conta da licitação do leiloeiro, mas o objetivo é sempre fazermos partes. Como nossa fiscalização de trânsito é muito intensa, nossa mercadoria está sempre recente. Nós temos no total 949 lotes”.





Qualquer pessoa pode participar do leilão, desde que não tenha nenhum grau de parentesco com servidores do departamento. O pagamento somente poderá ser feito mediante boleto bancário, e o automóvel poderá ser retirado no primeiro dia útil após a quitação do boleto. O comprador tem o prazo de até 30 dias para deixar o veículo em condições de tráfego.





Serviço:





Leilão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

Dia: 10 de março, às 10h

Local: Pátio Montenegro (Rua Ademar Paula, 1000 – Esplanada Castelão)





(Tribuna do Ceará)