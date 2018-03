Diretor da PRF atende solicitação de Moses Rodrigues e Eunício Oliveira e autoriza a construção de novo posto da PRF entre Sobral e Forquilha

O Diretor Geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renato Dias, atendeu a solicitação do deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE), e autorizou a construção do novo posto avançado da PRF entre os municípios de Forquilha e Sobral. A unidade vai fortalecer o trabalho na Zona Norte do Ceará.





O Diretor Geral da PRF determinou ao Superitendente no Ceará providências urgentes no sentido de que o posto se torne realidade ainda este ano. A obra está orçada em aproximadamente R$ 7 milhões. Os recursos já estão disponibilizados no Orçamento Geral da União (OGU/2018), e garantidos através do presidente do Senado, Eunício Oliveira.





O novo posto avançado que será construído no trecho entre Sobral -Forquilha, contará com instalações amplas, com tecnologia de ponta, com serviços, delegacia, canil, além de um auditório. A definição do local exato ocorrerá após análise técnica da PRF.





“Esta notícia com certeza é de grande importância a todos os sobralenses, pois atende a uma reivindicação antiga. Atualmente, o posto por estar em uma área de grande fluxo de pessoas e de carros, tem dificultado o desenvolvimento habitacional e do comércio local. Desta forma, ele será construído em um local mais estratégico e adequado ao cumprimento de suas finalidades”, avaliou Moses Rodrigues.





A construção do novo posto contribuirá para o fortalecimento das ações da PRF no combate ao tráfico de drogas, contrabando e segurança do tráfego.









Mais viaturas





O deputado federal Moses Rodrigues destinou também R$ 200 mil à PRF do Ceará, através de emenda individual de sua autoria para aquisição de novas viaturas.





A iniciativa vem garantir a modernização da PRF, para que a instituição possa prestar um serviço de segurança de melhor qualidade à população.