Diretoria de Estágios do UNINTA firma parceria com município de Massapê

O Centro Universitário Inta (UNINTA), por meio da Diretoria de Estágios, firmou na última semana uma nova parceria com a Prefeitura de Massapê, na qual irá formar e certificar os participantes do projeto de capacitação para 60 Agentes Comunitários de Saúde do município. A parceria foi celebrada com a assinatura da minuta de convênio no dia 07 de março, onde estiveram presentes os professores do UNINTA, Claudênia Aguiar e Paciolo Montini, e representantes da Secretaria de Saúde.





A Diretora de Estágios, Profa. Claudênia, comentou sobre a nova colaboração. “Nós temos uma parceria com o município de Massapê há alguns anos, onde encaminhamos diariamente profissionais em formação de diversas áreas da saúde para estágios. Agora fomos convidados a formar e certificar os agentes comunitários. Então, colocamos a disposição o nosso corpo docente e o Núcleo de Atendimentos e Práticas Integradas (NAPI), que irão contribuir nessa formação de excelência. Parabenizamos Massapê e agradecemos a oportunidade de poder colaborar com o projeto.”





Estiveram presentes na ocasião, representando o Município de Massapê, Maria do Socorro Mendes Matos, Secretária de Saúde, José Reginaldo Pinto, Assessor Técnico da Secretaria, Dean Carlos Nascimento de Moura, Coordenador Municipal das ACS, Verlandia Maria Gomes, Coordenadora da Central de Regulação, Rojane Pereira de Sousa Ximenes, Coordenadora da Atenção Básica, e Manoel Elionam Ferreira, Coordenador da Vigilância Epidemiológica.