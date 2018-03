Na noite da última quinta-feira (15), por volta das 22h, um homem caminhava pela Rua 8, na Cohab 2, quando foi abordado por duas mulheres armadas com revólveres. As mulheres anunciaram o roubo e levaram o celular da vítima. Logo após o roubo, as acusadas fugiram em rumo incerto.





A Polícia foi acionada, mas as assaltantes não foram localizadas.





Fonte: Sobral 24 horas