Em imagens, homens se preparam para executar Gegê do Mangue e Paca

Nove câmeras de segurança. Em cada uma delas, detalhes de uma emboscada contra dois chefes de uma das maiores quadrilhas do país. Reportagem do Fantástico exibe imagens exclusivas que mostram os homens que executaram os traficantes Gegê do Mangue e Paca se preparando para o crime.





Começa em Fortaleza, no dia 13 de fevereiro, às duas da tarde. Um helicóptero pousa, e, dois dias depois, ele vai se tornar a aeronave mais procurada do país. Nesse mesmo dia 13, Fabiano Alves de Souza, conhecido como Paca, sai de um condomínio de luxo na região metropolitana de Fortaleza, em um carro blindado avaliado em 600 mil reais, e cumprimenta o segurança.





Ele se passava por um homem chamado Carlos, que tinha ido visitar um amigo, conhecido como João. Na verdade, João é o traficante Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue. Dois dias depois, Paca e Gegê seriam assassinados.





Fonte: Fantástico/Globo