ESCRIVÃO ENZIO ALVES TOMA POSSE COMO DELEGADO DE POLÍCIA NO PARÁ

Tomou posse ontem (27), como Delegado de Polícia do Estado do Pará, o ex Escrivão de Polícia Civil do Ceará, Enzio Alves, que foi, por quase 9 anos Escrivão de Polícia nas cidades de Sobral e Santa Quitéria. Em entrevista ao blog, o novo Delegado enalteceu a experiência adquirida na policia civil do Estado do Ceará como Escrivão de Policia e que isso o credenciará para desempenhar com mais segurança o cargo de Delegado de Polícia. Finalizou agradecendo a Deus e dedicando à família sua conquista.