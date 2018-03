Espelho de sapataria cai e mata menina: "Eu só quero minha filha de volta", diz pai

O peso do espelho era tamanho que foram necessários dois homens para levantá-lo e, então, socorrer a criança.

Experimentando calçados em uma sapataria, uma menina de dois anos morreu após o espelho cair sobre ela. O caso aconteceu em Riverdale, no estado norte-americano da Geórgia, na noite da última sexta-feira, 2. As informações são do jornal Daily Mail.





A vítima, identificada como Ifrah Siddique, chegou a ser socorrida mas o impacto contra a cabeça da criança provocou convulsões. Ela foi levada ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.





"Eles não entendem que tipo de dor eu sinto. É imaginável. Eu só quero minha filha de volta", disse o pai, Moshin Siddique, à emissora WSB-TV, afiliada da rede ABC. A família pediu que a loja garanta a segurança dos equipamentos para prevenir tragédias similares.





A Polícia informou que a morte aparentemente foi acidental, visto que o espelho não era bem fixado: havia apenas um dos dois parafusos. O peso do espelho era tamanho que foram necessários dois homens para levantá-lo e então socorrer a criança.





Representantes da loja disseram à Fox que estão colaborando com as investigações "para entender a natureza do acidente" e que "a companhia está devastada", após a morte de Ifrah.





"Nosso respeito e nossos profundos sentimentos à família, durante este inacreditável momento de perda", completou a nota da empresa.





O pai disse, porém, que não está preocupado com um processo judicial. "Eu não quero dinheiro. Não preciso de dinheiro, preciso da minha filha".





Fonte: POVO Online