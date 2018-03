Eunício participa do lançamento de investimentos federais em cinco municípios cearenses

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), cumpre uma intensa agenda nos municípios cearenses, neste fim de semana. Ele participa da assinatura de ordens de serviço e de convênios federais com as prefeituras de Guaraciaba do Norte, Carnaubal e Varjota, na sexta-feira (2), além de Palmácia e Pacatuba no sábado (3).





Integram ainda a comitiva o secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração, Marlon Cambraia, o superintendente da Fundação Nacional de Saúde do Ceará (Funasa-Ce), Ricardo Silveira, o deputado federal Moses Rodrigues, deputados estaduais Leonardo Araújo e Danniel Oliveira, bem como prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e população das regiões.





Em Carnaubal, será lançado um pacote de ações que preveem investimentos de R$ 741 mil para aquisição de kits sanitários, R$ 2 milhões para construção de estradas vicinais e R$ 500 mil para erradicação das casas de taipa. Em Guaraciaba do Norte e Varjota, Eunício vai apresentar recursos e projetos alocados nos municípios.





Em Palmácia, serão aplicados R$ 2 milhões para construção de estradas vicinais, R$ 500 mil para distribuição de kits sanitários e R$ 500 mil para erradicação das casas de taipa. No mesmo dia, o prefeito Davi Campos realiza ato de filiação ao MDB. Já em Pacatuba, será assinado o convênio para construção da estrada que ligará Pavuna ao Alto Fechado, no valor de R$ 7,4 milhões.













Serviço





Eunício pelo Ceará





Sexta-feira, 02 de março

10h, Guaraciaba do Norte

12h, Carnaubal

15h, Varjota









Sábado, 03 de março

10h, Palmácia

16h, Pacatuba