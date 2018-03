Eunício pelo Ceará: obras em Palmácia e Pacatuba somam R$ 19,15 milhões

Mais dois municípios cearenses, Palmácia e Pacatuba, lançaram neste sábado (3) pacotes de ações financiadas com recursos federais, obtidos por meio do trabalho do senador Eunício Oliveira (MDB-CE), presidente do Congresso Nacional. Ao todo, serão investidos R$ 19,15 milhões para ações em áreas com saúde, moradia e infraestrutura. Eunício participou das solenidades de assinatura das ordens de serviço e convênios na caravana “Eunício pelo Ceará”.





Em Palmácia, serão investidos R$ 3,75 milhões, dos quais, R$ 2 milhões na pavimentação de estradas, R$ 500 mil para substituição de casas de taipa, R$ 500 mil para kits sanitários e R$ 750 mil para custeio da saúde.





Ao lado de Eunício, celebraram as ações o prefeito Davi Campos, o secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração, Marlon Cambraia, o presidente em exercício do PMDB no Ceará, Gaudêncio Lucena, o deputado federal Moses Rodrigues, os deputados estaduais Leonardo Araújo e Danniel Oliveira, e os prefeitos de Guaiúba, Marcelo Fradique, de Pacoti, Kiko, de Mulungu, Robert Viana, e de Beberibe, Padre Pedro, além do ex-prefeito Cláudio Martins e outras lideranças e populares.





Em Pacatuba, os investimentos somaram R$ 15,4 milhões, dos quais, R$ 7,2 milhões foram destinados à pavimentação e revestimento asfáltico da estrada Alto Fechado a Pavuna, um sonho antigo da população.





O prefeito Carlomano Marques recepcionou Eunício na solenidade, ao lado de Marlon Cambraia, Gaudêncio Lucena, Moses Rodrigues, Leonardo Araújo, Danniel Oliveira, Firmo Camurça, prefeito de Maracanaú, entre outras lideranças e população em geral.





Eunício afirmou que espera visitar todas as cidades cearenses até abril, levando recursos para ações que vão melhorar a qualidade de vida da população. Ao ver Davi Campos se emocionar com as obras que serão realizadas em Palmácia, o senador disse que ficava ainda mais motivado para beneficiar aqueles que depositaram a confiança em seu mandato. “Estamos levando recursos para todos os municípios, sem discriminação. Minha luta é para, se Deus quiser, terminar este mandato sem que reste nenhuma casa de taipa no interior do Ceará”, garantiu.





Ao defender como prioritárias para o país as pautas da microeconomia, para gerar emprego e renda, e da segurança pública, de combate à violência que aflige a população, Eunício informou que o Banco do Nordeste vai aplicar R$ 18,4 bilhões na região, R$ 4,9 bilhões somente no Ceará, e R$ 700 milhões para o financiamento estudantil.





O presidente do Congresso Nacional enalteceu os esforços para garantir a tranquilidade do brasileiro, e citou seu projeto que determina o bloqueio do sinal de celular nos presídios, a vinda de uma força tarefa nacional de inteligência que já está atuando no Ceará e a instalação, em Fortaleza, de um dos Centros de Inteligência Regionais que serão criados pelo Governo Federal.