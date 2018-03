Ex-miss bumbum vai processar Cristiano Ronaldo por assédio sexual

Erika Canela afirma que teve relações com Cristiano Ronaldo por dois meses e foi insultada após termino. Affair do craque diz que foi ameaçada

Depois de marcar quatro gols na goleada do Real Madrid sobre o Girona, outra notícia envolvendo o craque Cristiano Ronaldo também veio a tona. A modelo Erika Canela , de 26 anos, está processando o atacante por ter sido maltratada e por assédio sexual.





A ex-miss bumbum de 2016 revelou que recebeu mensagens ofensivas e insultantes após terminar um romance com Cristiano Ronaldo , logo depois de ter recebido o prêmio.





Segundo a modelo, o português a convidou para suas casas em Madri e em Lisboa e bancou a sua estadia durante os dois meses que durou o affair.





Segundo o jornal The Sun , ela disse que "me chamaram de prostituta e disseram que estragariam minha vida. Eu não sei se eles eram dele ou outra pessoa. Eu parei de comer, não consegui dormir e não queria sair mais".





O motivo para o término do romance foi que ela descobriu que Cristiano tinha uma namorada, e isso desencadeou uma grande briga.





Os advogados de Erika estão processando o jogador de assédio por atos "humilhantes" que "afetaram profundamente seu estado emocional".





Resposta de Cristiano Ronaldo?





Através de um post em sua redes sociais, o camisa 7 do Real Madrid revelou que está chateado com falsas notícias que estão sendo publicadas na mídia, mas não deixou claro se estava se referindo ao caso da brasileira. "Não tentem apagar o momento bonito que estou vivendo com notícias falsas!!! A vida é bela. Abençoado", escreveu em publicação na sua conta do Instagram.