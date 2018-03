Ex-policial é assassinado em Jericoacoara

A vítima foi atingida com três tiros no peito.

Um ex-policial militar identificado como Silver Max Cavalcante Lopes, de 39 anos, foi assassinado na manhã desta quinta-feira (8), na cidade de Jijoca de Jericoacoara, na Região Norte do Ceará.





De acordo com informações da polícia, Silver Max, tinha sido policial militar em São Paulo e abandonou a carreira para morar no litoral cearense.





O ex-policial era proprietário de uma fábrica de gelo na cidade, ele era natural de São Luís, no Maranhão.





Segundo a polícia, Silver Max, recebia ameaças de um traficante da cidade, hoje pela manhã ela foi surpreendido em seu local de trabalho e executado com três tiros no peito e veio a óbito no local.





O homicídio do ex-policial está sendo investigado pela Delegacia de Jijoca de Jericoacoara e até o momento ninguém havia sido preso. (Cnews)