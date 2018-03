Feriadão de São José termina sangrento com 62 pessoas assassinadas no Ceará

O feriadão de São José, Padroeiro do Ceará, terminou sangrento no estado. Ao menos, 62 pessoas foram assassinadas no período compreendido entre a última sexta-feira (16) e a segunda (19). O maior número de homicídios ocorreu no Interior Sul, com 18 casos. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram mais 17 assassinatos. Na Capital ocorreram 15 execuções sumárias e no Interior Norte outras 12.





Quatro casos de duplos homicídios foram registrados pelas autoridades da Segurança Pública em Fortaleza, no bairro de Fátima; em Caucaia, Cascavel e na zona rural do Município de Tauá, na Região dos Inhamuns. Além disso, quatro óbitos foram registrados em decorrência de intervenção policial (pessoas mortas em confronto com a Polícia Militar).





Em Fortaleza, Capital, 15 Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) ocorreram nos seguintes bairros: Bom Jardim (2 casos), Conjunto Palmeiras, Cidade dos Funcionários, Planalto Ayrton Senna, Floresta, José Bonifácio, Cidade 2000, Conjunto Esperança, Vila Peri,Fátima (duplo homicídio na Avenida Borges de Melo), Granja Lisboa, Boa Vista e Praia do Futuro II.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados 17 assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (6 crimes de morte), Cascavel (3), Maracanaú (2), Itaitinga (2), Horizonte (2), Maranguape e Pacajus.





Sertão





No Interior Sul, que abrange regiões como Cariri, Vale do Jaguaribe, Sertão Central, Centro-Sul e o Litoral Leste, além dos Inhamuns, foram registrados 18 assassinatos nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (3 casos), Tauá (3 casos), Beberibe (2), Mombaça, Quixeramobim, Senador Pompeu, Quixeré, Itaiçaba, Cariús, Ipaumirim, Aurora e Crato.





No Interior Norte, que cobre as regiões Norte, Litoral Oeste, Maciço de Baturité, Serra da Ibiapaba, Vale do Curu e Sertões de Canindé, a Polícia fez o registro de 12 homicídios nos seguintes Municípios: Jijoca de Jericoacoara (2 assassinatos), Alcântaras, Pacoti, Pentecoste, Aratuba, Barreira, Paracuru, Madalena, Sobral, Ipueiras e Amontada.





Vítimas





Entre as 62 pessoas assassinadas no feriadão, há o registro de três mulheres entre as vítimas. Uma delas, adolescente de de apenas 14 anos, identificada como Letícia Kelly de Sousa Silva, assassinada a tiros, dentro de casa e na presença de familiares, na noite do último sábado (17). O crime aconteceu no bairro Curicaca, em Caucaia, na RMF. Há suspeitas de uma morte ligada à guerra de facções.





Já na cidade de Tauá, na região dos Inhamuns (a 337Km de Fortaleza), um tiroteio em uma seresta que ocorrida na madrugada de sábado (17), no bairro Alto do Brilhante, deixou quatro pessoas baleadas entre elas, a dona de casa Izabelli Lopes da Silva, que tinha 32 anos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Cerca de uma hora depois, os bandidos que praticaram o crime morreram também, numa troca de tiros com uma patrulha do Batalhão Raio (BPRaio),na Estrada do Arraial, na zona rural do mesmo Município. Os dois bandidos foram identificados como Rafael da Silva Furtado e Rafael Félix Pinheiro, ex-presidiários.





A terceira mulher morta não foi, ainda identificada. O crime ocorreu por volta de 19h30 no Município deAratuba, na Região do Maciço de Baturité (a 122Km de Fortaleza). A vítima foi assassinada a golpes de faca por volta de 19h30 de sábado (17).





BALANÇO DO FERIADÃO EM NÚMEROS:





Fortaleza/Capital ................................. 15





Região Metropolitana (RMF) .............. 17





Interior Norte ..................................... 12





Interior Sul .......................................... 18





TOTAL ................................................. 62





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)